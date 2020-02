Doprowadził do zderzenia i uciekł

Na terenie gminy Zalewo doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Adui zderzyła się z mercedesem, a peugeot z oplem. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

Według wstępnych ustaleń policji 64-latka kierująca audi nie zachowała ostrożności podczas wykonywania manewru wyprzedzania rowerzysty.— Kobieta zjechała do osi jezdni doprowadzając do zderzenia z mercedesem jadącym z przeciwnego kierunku ruchu — informuje asp. Joanna Kwiatkowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Iławie. — Kierująca audi została przetransportowana do szpitala.Kilka godzin później policjanci ruchu drogowego pojechali do Zalewa gdzie doszło do następnego zdarzenia drogowego. Tam w trakcie czynności policjanci ustalili:— Kierujący peugeotem nie zachował szczególnej ostrożności podczas manewru wyprzedzana i doprowadził do zderzenia z oplem, który omijał nieprawidłowo zaparkowanego daewoo po czym skręcał do posesji — dodaje oficer prasowy asp. Kwiatkowska. — Kierujący peugeotem oddalił się z miejsca zdarzenia. Zatrzymanie sprawcy jest kwestią czasu.Daewoo, który był nieprawidłowo zaparkowany wystając pół metra na wąską nieoświetloną jezdnię został odholowany na parking strzeżony.Policjanci apelują o rozwagę i poszanowanie przepisów obowiązujących na drogach. Pamiętajmy, że na drodze nie jesteśmy sami. Od naszego zachowania, zdrowego rozsądku i dostosowania prędkości do panujących na drodze warunków zależy bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.